В кабинете мэра Херсона Миколаенко нашли муляж взрывного устройства

В одном из кабинетов в мэрии Херсона нашли неизвестный предмет, похожий на устройство дистанционного управления взрывчаткой.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. управляющего делами мэрии Екатерина Гандзюк

"Эвакуируем работников Херсонского горисполкома. В одном из кабинетов найден неизвестный предмет, похожий на устройство дистанционного управления взрывчаткой (аккумуляторы, модем, провода, другие непонятные электронные приборы). На месте работают правоохранители", - сообщила Гандзюк.

Местное издание «Мост» пишет, что подозрительный предмет нашли в кабинете мэра Херсона Владимира Миколаенко.

Обновление. Гандзюк в комментарии LB.ua подтвердила, что устройство нашли в кабинете Миколаенко, и сообщила, что оно оказалось муляжом взрывчатки.

Напомним, в Херсоне из-за нечищеных тротуаров и дорог произошла потасовка между активистами и мэром.

Отметим, в ноябре прошлого года неизвестные лица подожгли дверь квартиры Херсонского городского главы.