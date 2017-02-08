В первомайском лицее подростки распылили слезоточивый газ – студентка отравилась и попала в реанимацию

В Первомайском промышленном профессиональном лицее 2 февраля двое несовершеннолетних студентов распылили слезоточивый газ «Перец-4».

Об этом сообщается на сайте города Первомайска.

Происшествие повлекло срыв учебного процесса, одна из студенток потеряла сознание, ее госпитализировали с отравлением в реанимационное отделение больницы. Как оказалось, баллончик один из студентов купил в местном оружейном магазине.

Отмечается, что родителей подростков привлекли к административной ответственности, кроме того, полиция открыла уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевском ПТУ неизвестный распылил слезоточивый газ и в больницу попали три подростка.