«Надеюсь, очевидные факты нарушения закона со стороны «хранителей» будут должным образом расследованы», - глава комитета кредиторов НСЗ «Океан»

Правоохранители должны положить конец уничтожению ПАО НСЗ "Океан" "хранителями".

Такое заявление сделал глава комитета кредиторов ПАО НСЗ "Океан" Игорь Волошин, комментируя следственные действия на территории ПАО НСЗ "Океан" в Николаеве, которые начались сегодня утром, сообщает издание РБК Украина.

"Я как глава комитета кредиторов ПАО НСЗ Океан - неоднократно обращался к правоохранителям с просьбой расследовать вывоз с территории ПАО НСЗ Океан металла, а также незаконное пользование уникальным оборудованием Завода в нарушение постановления Печерского суда, которым был наложен полный запрет на любое распоряжение или использование движимого и недвижимого имущества ПАО НСЗ Океан. Факты грубого нарушения решения суда были неоднократно зафиксированы на фото и видео, свидетелем использования имущества ПАО НСЗ Океан для хозяйственной деятельности неустановленных лиц - был даже народный депутат Денис Силантьев. Надеюсь теперь, очевидные факты нарушения закона со стороны "ответственных хранителей" будут должным образом расследованы и оценены судом", - заявил Волошин.

Он отметил, что 14 ноября 2016 года Апелляционный суд Киева постановил прекратить "безобразие в виде "ответственного хранения" имущества ПАО НСЗ Океан Леонидом Шумило и его друзьями".

"Решение, напоминаю, было мотивировано тем, что господин Шумило является фигурантом уголовного дела касательно мошенничества. А кроме этого, Шумило официально представлял в Украине интересы оффшорной компании, которую связывают с функционерами российского Газпрома и ближайшего окружения Владимира Путина. К сожалению, до сегодняшнего дня - Шумило и компания продолжают контролировать предприятие. И все факты незаконного вывоза металла, незаконное пользование имуществом ПАО НСЗ Океан - на их совести", - заявил Волошин.

Как известно, сегодня утром в Николаеве силовики заблокировали все выезды завода «Океан» и проводят следственные действия. По имеющейся информации, во время проведения следственных действий на территории завода "Океан" правоохранители уже обнаружили оборудование и металл, подготовленные к вывозу за пределы территории предприятия. Как отмечает издание, в частности, обнаружены и документы подготовленные документы для вывоза металла за пределы Украины, в одну из европейских стран.

Стоит отметить, что последний случай вывоза метала с территории николаевского завода «Океан» был зафиксирован в начале февраля 2017 года.