Николаевец заснял на видео «выбл@дка», который украл из тамбура детский мотоцикл

В Николаеве, в многоэтажном доме по адресу улица 3-я Слободская 107/1, утром 6 февраля неизвестный злоумышленник украл детский мотоцикл-игрушку из тамбура.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал постоянный читатель, который заснял преступление на камеры видеонаблюдения.

По словам читателя, злоумышленник шатался по подъезду с 20:00 5 февраля по 6:00 6 февраля. При этом вор находился в состоянии наркотического опьянения. Он проверял замки дверей в квартиры и кладовки, а в 6:05 похитил детский мотоцикл из тамбура на 8-м этаже.

«Это чм@ имеет ключ-магнит от лифта, большую часть времени оно пребывало на 9-м этаже. При встрече с одним из наших соседей около 22:00 после вопроса «Кто ты такой?» он сообщил, что снимает квартиру на 6-м этаже», - сообщил читатель.

Николаевец надеется, что преступника опознают. Узнавшие злоумышленника граждане могут обращаться по телефону 0505689672.

На видео также показано, как злоумышленник пытался украсть мусорный пакет – судя по всему, из-за темноты он посчитал, что там находится что-то ценное.

Напомним, ранее в Николаеве задержали вора, совершившего более 10 краж из тамбуров в подъездах.