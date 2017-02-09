В Николаеве водитель под кайфом, лишенный прав на 8,5 лет, опять попался патрульным

В Корабельном районе Николаева в ночь на 9 февраля патрульные остановили 26-летнего водителя автомобиля «Opel Movano», который находился в состоянии наркотического опьянения. При этом мужчина обязан был находиться под домашним арестом и был лишен водительских прав.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 1:00 ночи на проспекте Богоявленском патрульные увидели автомобиль «Opel», водитель которого нарушил ПДД.

«Во время общения инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. При этом мужчина не мог найти каких-либо документов, удостоверяющих его личность. Поэтому его пригласили в отдел полиции. Оказалось, что, согласно постановлению районного суда, мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и ему запрещено покидать дом в период с 19:00 по 7:00 часов. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на срок более 100 месяцев», - отмечается в сообщении.

Патрульные составили на водителя админматериалы за управление машиной в состоянии наркотического опьянения и вождение без прав и передали его сотрудникам следственно-оперативной группы отдела полиции.

Напомним, ранее в Николаеве патрульные задержали водителя и пассажира «BMW», у которых нашли пакет с наркотиками.