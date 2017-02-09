В Харькове пограничники предотвратили вывоз крупной партии серебра в Россию

В Харьковской области украинские пограничники предотвратили вывоз крупной партии серебра в Россию.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что пограничники изъяли партию ювелирных изделий из серебра в поезде Харьков-Москва.

"В пункте контроля "Харьков - пассажирский" пограничники обратили внимание на пассажирку, которая вела себя нервно, переставляя с места на место чемодан. Поэтому было принято решение провести углубленный осмотр его личных вещей. Как результат, совместная обзорная группа в сумке и чемодане 49-летней гражданки Казахстана нашла 15 полиэтиленовых пакетов ювелирных изделий из серебра весом 9 кг…изделия изъяты установленным порядком. Сумма их оценки будет определена дополнительно после проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно курсу НБУ на 9 февраля 2017 года, стоимость серебра составляет около 1,3 млн гривен.

Напомним, на Ровенщине СБУ задержала контрабандиста, пытавшегося вывезти из Украины меч ХIV века и старинные монеты