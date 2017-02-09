На Черниговщине чиновники разворовали более 30 миллионов гривен, выделенных на ремонт социальных объектов

Служба безопасности Украины совместно с налоговой разоблачили хищения должностными лицами денег на ремонте социальных объектов Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что организатором сделки был руководитель одного из департаментов облгосадминистрации. Чиновник привлек к коррупционной схеме работников других государственных и контролирующих органов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за последние два года из государственного бюджета на ремонт и реконструкцию больниц и учебных заведений области было выделено более тридцати миллионов гривен.

При этом все это время начальник департамента брал с подрядных структур "откаты" за содействие в заключение контрактов.

"Оперативники СБ Украины задержали чиновника в областном центре при получении в собственном автомобиле сорока тысяч долларов "отката" от представителя коммерческой структуры. Открыто уголовное производство по статьям 191 и 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к коррупционной сделке", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ проводила обыски в «Укргаздобыче», сотрудников предприятия подозревают в растрате 95 миллионов гривен.