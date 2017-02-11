Николаевец лишился 35 тысяч гривен, покупая дизтопливо через интернет

В Николаеве и области жертвами телефонных и интернет-мошенников стали шесть человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области и Заводском отделе полиции.

25-летний николаевец пострадал от действий интернет-мошенников, заплатив на указанный в объявлении счет 35 тысяч гривен за дизельное топливо, которое он так и не получил. Через интернет планировала приобрести верхнюю одежду 43-летняя жительница Центрального района. Она наткнулась на афериста, перевела на его счет более 11 тысяч гривен, а заказ так и не получила.

От мошеннических действий пострадал еще один житель Центрального района, который потерял свои документы и разместил об этом объявление на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время ему позвонил незнакомец и сообщил, что готов вернуть потерянные документы за вознаграждение. Однако как только мужчина перевел на счет злоумышленника 500 гривен, связь с ним была прервана.

Кроме того, с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 57-летний мужчина. По его словам, 31 января ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности банка. Николаевец, отвечая на вопросы афериста, рассказал конфиденциальную информацию, после чего с его счета сняли 21 тысячу гривен. Аналогичным образом аферисты выманили 13 тысяч гривен у 67-летнего жителя Ингульского района Николаева и 5 тысяч гривен у 65-летней жительницы села Рыбаковка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве мошенники через интернет «разводят» желающих арендовать квартиру, требуя предоплату на карточку.