На Николаевщине начали судить кривоозерских полицейских, обвиняемых в убийстве Цукермана

На Николаевщине Врадиевский районный суд 10 февраля начал процесс над четырьмя полицейскими, которых подозревают в убийстве жителя Кривого Озера Александра Цукермана.

Об этом сообщает «ТСН».

Судебное заседание не успело начаться, как сразу пришлось делать перерыв на полчаса. Защитники двух обвиняемых из-за непогоды не успели прибыть вовремя. За час до начала в зал суда доставили в наручниках Дениса Ляхвацкого. Остальные трое обвиняемых полицейских также присутствуют, но они приехали сами (Николай Хоменко и Александр Причипойда были освобождены под залог, а Роман Богач находится под домашним арестом, - ПН). Ляхвацкий подтверждает, что стрелял в сторону погибшего Цукермана. Но не признает, что хотел убить его.

- Ну так получилось. Я не хотел меньшую нанести травму, чем она получилась. Если бы я хотел убить, я выстрелил бы из табельного пистолета в голову, и тогда было бы специально. Я стрелял в темноте и так получилось, что попал туда, куда попал, - говорит Ляхвацкий.

На заседании суда присутствует мать погибшего Александра Цукермана. Планы адвокатов, которые хотят изменить меру пресечения обвиняемым, возмутили семью погибшего. Говорят, что будут добиваться ареста всех подозреваемых.

- Чтобы все сидели, и чтобы он не дал 120 тысяч и сидел дома, и на работу ходил. Так не будет, я говорю заранее. А нет, то отсюда ногами вперед вместе с ним. Я обещаю, - говорит мать убитого.

По информации «Преступности.НЕТ», коллегия судей отклонила ходатайство адвокатов семьи Цукерманов, которые настаивали на ужесточении меры пресечения для Николая Хоменко, Александра Причипойды и Романа Богача.

После оглашения решения об отклонении ходатайства о смене меры пресечения, был зачитан обвинительный акт. Это заняло почти два часа, так как обвинительный акт изложен на 39 страницах. На том, чтоб его зачитали полностью, настоял Денис Ляхвацкий. Из огашенного акта следует, что все обвиняемые, кроме Дениса Ляхвацкого активно содействовали расследованию.

Напомним, в ночь на 24 августа в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом и грабежом, заковали в наручники нетрезвого местного жителя Александра Цукермана и стали его бить. В ГУНП в Николаевской области 24 августа признали, что житель Кривого Озера умер после того, как полиция применила к нему силу. В николаевской полиции заявляли, что мужчине «стало плохо», после чего он умер. Утром 25 августа стало известно, что мужчина скончался от пулевых ранений. В ходе допроса один из задержанных в Кривом Озере полицейских признался, что он произвел несколько выстрелов в Цукермана, после чего выбросил пистолет в реку.