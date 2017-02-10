Минобороны уничтожило журнал секретных переговоров команды Януковича во времена Майдана, - ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет об уничтожении Министерством обороны журнала учета секретных телефонных переговоров руководства во время событий Революции достоинства в январе-феврале 2014 года.

Об этом говорится в определении суда от 31 января, передают «Українські Новини».

Согласно документу, Генпрокуратура в рамках уголовного производства исследует обстоятельства организации и проведения 18 и 19 февраля 2014 года антитеррористической операции в центральной части Киева силами личного состава Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

«Досудебным расследованием установлено, что для подготовки и проведения запланированной незаконной антитеррористической операции в центральной части Киева привлекались силы и средства Вооруженных сил Украины. Для коммуникации между собой и организации использования сил и средств ВСУ бывшие руководители Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ в январе-феврале 2014 года использовали средства открытой и закрытой связи», – сказано в определении.

Отмечается, что фиксация телефонных разговоров проводилась на коммутаторах открытой и засекреченной связи в журналах учета телефонных переговоров абонентов.

Согласно письму воинской части А0106 Министерства обороны от 13 января 2017 года, в январе-феврале 2014 года на коммутаторе открытой связи министерства велся соответствующий журнал учета переговоров, который по состоянию на данный момент есть в наличии.

«Вместе с этим, журнал учета переговоров, который велся в 2014 году на коммутаторе засекреченной связи, уже уничтожен», – говорится в определении суда.

Суд по ходатайству Генпрокуратуры предоставил следователям доступ к журналу учета переговоров, который велся в январе-феврале 2014 года на коммутаторе открытой связи Минобороны, и к документам, подтверждающим уничтожение журнала учета переговоров, который велся в 2014 году на коммутаторе засекреченной связи министерства.

Также предоставлен доступ к информации о междугородных, международных звонках и вызовах на номера операторов мобильной связи, которые осуществлялись в Министерстве обороны в январе-феврале 2014 года и к иной информации, касающейся коммуникации между руководителями министерства и Генштаба в этот период.

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что многие улики по делу 2 мая в Одессе были утрачены еще в 2014 году.