В Киеве спецназ полиции задержал известного во многих странах «вора в законе»

Гела Кардава Полиция Киева сегодня, 10 февраля, задержала в столице известного во многих странах "вора в законе".

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава, неоднократно осужденный по тяжким статьям (разбой, грабеж) задержан в Киеве в результате спецоперации, проведенной столичной полицией с участием бойцов спецподразделения КОРД. "Вор в законе" задержан в одном из столичных ресторанов вместе с "соратниками". Гела Кардава был "коронован" в Москве в 1996 году, когда ему было всего 21 год, что говорит о высокой профессиональной "квалификации", - написал Аваков.

Как отмечается, правоохранители проверяют информацию о его причастности к совершению ряда преступлений на территории Украины, а также его связи с членами организованных преступных группировок, действующих на территории Украины. Сообщается, что у задержаного изъяли паспорт гражданина Украины на имя Голомба Олега Романовича, уроженца Симферополя.

Аваков отметил, что паспорт может быть подделан.

"Из открытых источников известно, что Гела Кардава является одним из организаторов так называемых коммерческих коронаций "воров в законе" в постсоветских странах. Кроме того, есть информация о том, что он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ", - добавил Аваков.

Напомним, в Киеве полиция задержала и выдворила из Украины очередного «вора в законе»