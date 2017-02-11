В Донецкой области бывший боевик «Оплота» вместе с сообщником изнасиловали 15-летнюю школьницу

В Волновахском районе Донецкой области полиция задержала двух местных жителей возрастом 19 и 18 лет, которые подозреваются в изнасиловании 15-летней школьницы.

Об этом сообщили в Волновахском отделе полиции.

В полицию поступило сообщение от директора Красновской школы, что два парня изнасиловали 15-летнюю школьницу.

«В тот день девушка находилась у подруги в селе Диановка. Позже к ним приехали знакомые этой девушки. Один из них, 19-летний парень, предложил пострадавшей подвезти ее домой и она согласилась. Посадив ее в машину, злоумышленник уехал в другом направлении. Он заставил 15-летнюю девушку зайти в его дом в селе Калиново, где их ждал его 18-летний друг. Парни начали пить спиртное, а затем совершили противоправные действия по отношению к напуганной школьнице. Затем пострадавшая нашла силы, чтобы убежать», - отмечено в сообщении.

Одного из насильников, 19-летнего парня, полицейские задержали прямо в доме. Его товарищ убежал. Через несколько часов оперативники установили местонахождение и второго подозреваемого – его задержали в соседнем селе. По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»).

Полицейские установили, что старший из задержанных причастен к незаконным вооруженным формированиям. По его словам, с приходом оккупантов он поехал в Донецк к своей девушке. Ее родной брат оказался «заместителем командира» одной из «рот» бандформирования «Оплот». Так началась «служба» парня на террористов.

«Ему выдали автомат Калашникова, пистолет, патроны к ним, гранату Ф-1, камуфляжную форму «пиксель» российского производства и назначили «заместителем заместителя». Со всем этим он и его шурин ездили по блокпостам Горловки, Макеевки, Донецка и проверяли, как «работают» боевики. Время от времени парень оставался на блокпостах и ​​помогал осуществлять «проверки» - вымогать деньги у людей, которые пересекают блокпост. В день он мог заработать таким образом около 20 тысяч гривен, которые затем делил со своим «командиром». Кроме того, у него была и «официальная заработная плата» - 5 тысяч гривен в месяц».

«Парень также рассказал, что когда начинался бой, он и его «командир» возвращались на блокпост уже на «ЗИЛах» и «Уралах», участвуя в боях против украинских военных. Примерно через год ему это надоело и, стащив у шурина 20 тысяч гривен, он вернулся домой в Волновахский район. При этом на блокпосте боевиков, где его все знали, сказал, что скоро вернется, поэтому его и пропустили», - рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности также за совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей 260 («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований») УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Баштанке несовершеннолетние девушки заявили, что два года назад их развращал знакомый.