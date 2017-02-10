Чиновники киевского главка полиции присвоили почти 10 миллионов гривен премий полицейских

В Киеве преступная группа в составе должностных лиц управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета киевской полиции и одного из полков особого назначения в Киеве присвоили почти 10 миллионов гривен средств, предназначенных для выплат премий полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Преступную группу разоблачила прокуратура Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и в сотрудничестве с руководством Нацполиции.

"Как установлено досудебным расследованием, участники этой группы ежемесячно присваивали половину средств, предназначавшихся на выплаты премий полицейским одного из полков особого назначения ГУ НП Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Пятерых злоумышленников задержали после того, как они разделили очередную часть присвоенных денежных средств в сумме 240 тысяч гривен.

В помещении управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета и по месту жительства фигурантов производства проводятся обыски.

Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах организованной группой), а также ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранении от должностей.

Кроме того, прокуратура инициировала проведение аудита всех начислений, проведенных указанными служащими за предыдущие периоды.

Напомним, 30 июня, в рабочем кабинете задержан Главный санитарный врач Украины Святослав Протас с начальником департамента Санитарной службы Украины Александром Чепурным. Кроме того обыски проходят в 19 областных управлениях службы.

Протаса задержали 2 июля. Он пообещал областным начальникам СЭС премии ко Дню медицинского работника в размере двух месячных должностных окладов. Те половину суммы должны были вернуть Протасу. 19 главных санитарных врачей согласились на такую схему, однако один сообщил о ней правоохранителям.

В сообщениях правоохранителей фигурировала сумма 400 тыс. гривен, которые должны были расхитить. Он был арестован, но вышел под залог.