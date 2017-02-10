В РФ разоблачили наркосиндикат «ХимПром» – среди задержанных 47 граждан Украины

В МВД России заявили о задержании 67 членов наркосиндиката «Химпром» - интернет-магазина, который промышлял в 14 субъектах РФ. Среди задержанных 47 граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Силовое ведомство утверждает, что интернет-магазин «ХимПром» в 2015 году организовали «лица, находящиеся в Украине», для организации сбыта наркотиков в РФ.

«Для вербовки участников наркогруппировки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России. Вербовочные пункты располагались в Киеве. С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников», - идет речь в сообщении.

«Нанимаемым лицам выдавались банковские карты, оформленные на подставных лиц, фиктивные паспорта и водительские удостоверения граждан РФ, а также телекоммуникационные устройства с установленными интернет-мессенджерами, по которым в дальнейшем они получали указания от организаторов наркогруппировки», - идет речь в сообщении.

Отмечается, что ликвидированы три лаборатории «Химпрома» по изготовлению синтетических наркотиков, производительность которых составляла от 150 до 500 килограммов в неделю. Установлено местонахождение оптовых складов на территории 10 регионов РФ, изъято более 4 тонн синтетических наркотиков. Годовой оборот ОПГ составлял более 2 миллиардов рублей.

Напомним, что ранее по Украине распространилась схема вербовки «курьеров» для работы в РФ. Эти «курьеры» распространяли в РФ наркотики, так называемые «закладки», а спустя пару месяцев работы их «сливали» местной полиции. В итоге пойманные «курьеры-закладчики» получали реальные сроки в России.

Ранее сообщалось, что в николаевских «маршрутках» были объявления, с помощью которых нанимали наркодилеров в Россию. Кроме того, в Киеве задержали ОПГ, которая отправляла контрабандистов-«смертников» провозить кокаин в Таиланд.