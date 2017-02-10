Приватизация ОПЗ была сорвана из-за коррупции, - Сытник

Приватизация Одесского припортового завода была сорвана из-за коррупционных схем на предприятии, расследование которых в настоящее время ведут правоохранители.

Об этом сегодня, 10 февраля, заявил директор НАБУ Артем Сытник, пишет 112.

"На предприятие повесили долги из-за схем, о которых я рассказываю. И когда по этим схемам начались расследования и появились первые подозреваемые, то снова идут спекуляции о срыве приватизации. Единственная причина срыва приватизации - коррупционные схемы, которые наконец кто-то начал расследовать", - отметил Сытник.

В конце января Фонд государственного имущества Украины обнародовал список объектов, которые планируется приватизировать в 2017 г. В частности, планируется продать государственные доли пакетов акций ОПЗ (99,5%),

До этого Фонд государственного имущества отчитался о результатах приватизации в 2016 г. При плане поступлений в 17,1 млрд грн, ФГИУ удалось реализовать государственное имущество на сумму 331 млн грн. Таким образом, план по приватизации был выполнен всего на 1,9%.

Напомним, в середине мая Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн. По словам Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.

ЕБРР и МВФ рекомендовали Кабмину снизить стартовую цену завода. В Фонде госимущества заявили, что установленная цена является взвешенной и сбалансированной, а пересмотреть цену в кратчайшие сроки невозможно. Основными потенциальными покупателями госпакета акций в ОПЗ называли норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech. Аукцион должен был состоятся в 20-х числах июля, однако конкурс по приватизации ОПЗ провалился - никто не подал заявку.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.