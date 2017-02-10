На Ровенщине женщина убила мужа и полетела на отдых в Египет

В Ровненской области женщина нанесла мужу четыре смертельные колото-резанные раны, спрятала тело в кладовке и улетела на отдых в Египет.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП Ровенской области.

В ходе расследования полиция выяснила, что супруги состояли в официальном браке, но уже восемь месяцев вместе не проживали. Жена вместе с детьми 1,5 и 3 года проживали на съемной квартире. 8 февраля мужчина пришел в гости к жене. Причину трагических последствий правоохранители устанавливают. Однако известно, что накануне убийства жена забрала из сейфа с места работы мужа деньги, сумма которых пока неизвестна.

После совершения и сокрытия следов преступления, злоумышленница позвонила матери, чтобы та посмотрела за внуками, потому что, по ее словам, ей срочно нужно было ехать в отпуск. Бабушка с еще одним своим ребенком приехала в квартиру, где и находилась до момента приезда оперативников.

Об исчезновении мужчины 9 февраля в полицию заявил его товарищ. По словам бабушки, где находился зять, она не знала. Во время обыска один из оперативников вместе с товарищем погибшего заметили в кладовой комнате под полками на полу ногу мужчины.

"Полицейские в подсобке обнаружили тело мужчины, замотанное в полиэтиленовые пакеты для мусора. Во время поверхностного осмотра на теле погибшего обнаружили четыре проникающие ножевые ранения: два - в живот, один - в грудную клетку под сердцем и еще один - в сторону. В совершении преступления обоснованно подозревается его жена", - сообщил заместитель начальника ГУ НП в Ровенской области Сергей Волков.

Также соседка подозреваемой сообщила, что у супругов часто возникали ссоры и в этот день она слышала крики из их квартиры: "Спасите, убивают!". Соседка постучала в дверь, но ей никто не открыл.

Как отметил Сергей Волков, подозреваемая в полночь 8 февраля покинула территорию Украины и из аэропорта Борисполь вылетела в Египет. Она объявлена в международный розыск. Решается вопрос об уведомлении злоумышленницы о подозрении в совершении преступления.

По факту умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Киевщине 63-летний мужчина убил свою жену и 10 дней жил с трупом в доме.