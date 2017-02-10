На депутата Николаевского горсовета составили протокол о коррупции: на судебное заседание он не пришел

Депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Александр Репин не явился на заседание Центрального районного суда, на котором должен был рассматриваться составленный на него протокол о коррупции.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Всеукраинского движения по борьбе с политической коррупцией «Під контролем» в Николаевской области Олег Деренюга.
«Депутат от партии «Самопомощь» Александр Репин не сообщил о конфликте интересов перед голосованием на заседании постоянной депутатской комиссии по ЖКХ, которую возглавляет Александр Репин, относительно аренды помещения по заявлению «Ассоциации ОСМД г. Николаева», учредителем которой является Александр Репин. Работу с ОСМД в Николаеве курирует и ведет, кстати, начальник Управления ЖКХ Департамента ЖКХ, которым является также Александр Репин. Конфликт интересов даже не в квадрате², а в кубе³», - написал Деренюга.
При этом он сообщил, что местная прокуратура №1 проверяет не только факт того, что Репин не сообщил о конфликте интересов перед голосованием на заседании постоянной депутатской комиссии по ЖКХ.
«Соответствующую проверку по нашему обращению проводило Управление защиты экономики в Николаевской области ДЗЭ Национальной полиции Украины. Помимо этого, Главное управление ГФС в Николаевской области установило, что Александр Репин допустил нарушение требований финансового контроля во время подачи декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год, что выразилось во внесении недостоверных данных в декларацию. Для принятия мер реагирования ГУ ГФС в Николаевкой области передало эту информацию Николаевской местной прокуратуре №1, где помимо этого уже проверяется информация о возможном совершении Александром Репиным правонарушений, связанных с коррупцией во время осуществления своих депутатских полномочий», - написал он.
По словам Деренюги, Репин не пришел на судебное заседание, на котором рассматривался протокол о коррупции.
«Сегодня, 10 февраля, депутат от «Самопомощи» Александр Репин не явился на заседание Центрального районного суда. Рассмотрение дела не состоялось. Боюсь, что он по примеру своих коллег в Украине намерен затянуть дело до истечения срока наложения судебного взыскания. Админкодекс Украины предусматривает взыскания за совершения правонарушений, связанных с коррупцией в течение трех месяцев со дня их выявления, но не позднее двух лет со дня их совершений»,- написал Деренюга.
Редакции «Преступности.НЕТ» связаться с Александром Репин не удалось. Вместе с тем, издание «Новости-Н» сообщило, что депутат не явился в суд, потому что ему не пришла повестка в суд.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что ранее Центральный суд Николаева обязал депутата Владимира Евтушенко выплатить штраф в размере 5100 гривен, за совершение коррупционного административного правонарушения, так как он, при принятии решения за продление аренды земельного участка своей фирме, голосовал «за».
Также ранее сообщалось о том, что депутат Николаевского горсовета проголосовал «за» в вопросе с конфликтом интересов.