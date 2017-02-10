На депутата Николаевского горсовета составили протокол о коррупции: на судебное заседание он не пришел

Депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Александр Репин не явился на заседание Центрального районного суда, на котором должен был рассматриваться составленный на него протокол о коррупции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Всеукраинского движения по борьбе с политической коррупцией «Під контролем» в Николаевской области Олег Деренюга.

«Депутат от партии «Самопомощь» Александр Репин не сообщил о конфликте интересов перед голосованием на заседании постоянной депутатской комиссии по ЖКХ, которую возглавляет Александр Репин, относительно аренды помещения по заявлению «Ассоциации ОСМД г. Николаева», учредителем которой является Александр Репин. Работу с ОСМД в Николаеве курирует и ведет, кстати, начальник Управления ЖКХ Департамента ЖКХ, которым является также Александр Репин. Конфликт интересов даже не в квадрате², а в кубе³», - написал Деренюга.

При этом он сообщил, что местная прокуратура №1 проверяет не только факт того, что Репин не сообщил о конфликте интересов перед голосованием на заседании постоянной депутатской комиссии по ЖКХ.