«Помогите остановить беспредел»: в Снигиревской ЦРБ врач не оказал помощь роженице – ребенок в реанимации

Тарас Иванкив В пятницу, 3 февраля, в родильном отделении Снигиревской центральной районной больницы в Николаевской области акушер-гинеколог Тарас Иванкив не оказал необходимую медицинскую помощь девушке во время родов, что повлекло тяжелые последствия для ребенка (родовая травма).

Об этом у себя на странице в социальной сети Fscebook написал отец новорожденной, экс-депутат Снигиревского городского совета Денис Дарбинян.

Как он отметил, в тот день врач был в нетрезвом состоянии на рабочем месте, причем за пьянство его ранее увольняли.

«Многие люди спрашивают, почему я не поднимаю вопрос об ответственности доктора, не оказавшего помощь моей жене на родах, почему сразу же не обратился в правоохранительные органы. Отвечу. Целую неделю было не до того, у меня все мысли только о том, чтобы моя маленькая дочь выжила. Жену сегодня выписали, она до сих пор не видела нашу малышку, а Евочка лежит в реанимации, находится в руках врачей Николаевской областной детской больницы, её состояние остается тяжелым. Мы надеемся на скорейшее выздоровление нашей дони и думаем только о хорошем. Спасибо за моральную и материальную поддержку всем вам. Для меня главное, в первую очередь, наконец-то увидеть полностью здоровых жену и дочку. Потом - наказать виновных, дабы предотвратить дальнейшие травмы и смерти снигиревских деток от рук таких медиков. А в Снигиревке, к сожалению, такие ЧП уже вошли в систему», - написал он.

По его словам, в связи с тем, что Иванкив был нетрезвым и не оказал помощь, его жене в срочном порядке сделали Кесарево сечение другие врачи, «но ребенок уже появился на свет с тяжелой гипоксией, и 8-й день находится под искусственной вентиляцией легких».

«Дикостью и наглостью есть ещё и то, что чувствуя свою безнаказанность, уже сегодня, 10 февраля протрезвев, акушер-гинеколог Иванкив. снова вышел на работу, перед этим задним числом пытаясь «замести следы», что он якобы был в день родов в отпуске, не смотря на то, что его, пьяного, видел своими глазами весь персонал роддома!!! Иванкив в присутствии главврача на сегодняшней «пятиминутке» запугал акушерок и медсестер, присутствовавших на родах и спасавших две жизни: моей супруги и ребенка», - возмутился Денис Дарбинян.

При этом он отметил, что отсутствует и адекватная реакция главного врача Снигиревской ЦРБ Алексея Ястребова, который лично под свою ответственность вернул на работу ранее уволенного за пьянство Иванкива.

«Сколько, бл**ь, могут алкаши работать в больнице? Почему спустя уже 7 дней Иванкив не уволен руководителем за неоказание медицинской помощи пациенту? Это далеко не первый его пьяный рабочий день в роддоме!!! Сколько детей он уже покалечил и сколько еще покалечит, если не остановить это??? Врач должен понести ответственность по Закону!!! И я пойду до конца, чтобы наказание было справедливым, нельзя играть жизнями и здоровьем людей, тем более, младенцев, - считает он. - Я прошу, помогите остановить беспредел. Прошу справедливости от правоохранительных органов, помощи губернатора Николаевщины, народных депутатов Украины и депутатов облсовета от Снигиревского района, а также поддержки журналистов. Нельзя в очередной раз допустить безнаказанности, нужно раз и навсегда прекратить беспорядок в нашей больнице».

На данный момент «Преступности.НЕТ» обратилось за комментарием о предпринимаемых мерах в управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Снигиревской ЦРБ у местной жительницы умер новорожденный ребёнок. Муж роженицы заявил, что это произошло из-за халатного отношения врачей.