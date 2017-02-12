СNN: Спецслужбы США подтверждают часть компромата на Трампа

Часть доклада, который якобы получили российские спецслужбы на президента США Дональда Трампа, является подлинной.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов и разведки США.

Отмечается, что подтвержденная информация не относится к «непристойным утверждениям», содержащихся в досье.

CNN пишет, что подтверждения касаются информации о разговорах Трампа с дюжиной высокопоставленных российских чиновников и другими россиянами». Источники не сообщают, какие именно разговоры имели место и их содержание. По словам источников, эти подтверждения дали разведке США и правоохранительным органам «большую уверенность» в достоверности некоторых аспектов досье.

Отмечается, что специалисты продолжают исследовать досье. Двое источников телеканала сообщили, что некоторые из лиц, которые участвовали в перехваченных разговорах, собирали информацию, наносящую ущерб Хиллари Клинтон.

При этом источники подчеркнули, что у них пока нет доказательств того, действительно ли российское правительство обладает каким-либо компроматом на Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на просьбу телеканала прокомментировать данную информации заявил: «Нам по-прежнему отвратительны лживые новости на CNN». Спикеры ФБР, Министерства юстиции, ЦРУ и Управления директора национальной разведки отказались от комментариев.

Напомним, британские СМИ писали, что бывший генерал КГБ, который, вероятно помог бывшему сотруднику британской разведки МІ6 Кристоферу Стилу составить досье на президента США Дональда Трампа, возможно, был убит и Кремль это скрыл.