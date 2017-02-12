В Днепре поминки обернулись жестоким убийством вдовы умершего

В Днепре поминки по умершему мужу закончились кровавой трагедией: соседка зарезала его жену.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

«Благодаря проведенным оперативным мероприятиям правоохранители установили, что к смерти потерпевшей причастна ее соседка — ранее судимая местная жительница 45 лет. Подозреваемую задержали оперативники Новокодацкого отделения полиции», — сказано в сообщении.

По словам соседки, она пришла на поминки, но после того, как женщины выпили, они начали ссориться. Хозяйка решила выгнать соседку, но та очень рассердилась и схватила со стола кухонный нож.

Женщины вышли из дома, продолжая ругаться, как вдруг пьяная гостья начала резать соседку ножом. Потерпевшая упала на землю, а нападающая ушла, оставив жертву умирать на улице. Через некоторое время соседи увидели во дворе тело женщины и вызвали скорую и полицию. Однако когда приехали врачи, пострадавшая уже была мертвой.

По данному факту следственными Новокодацкого отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время ей избрана мера пресечения — содержание под стражей. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.