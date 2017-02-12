За девять месяцев прошлого года украинские предприятия ЖКХ понесли убытки в 5,5 миллиардов

Убытки украинских предприятий ЖКХ с 2014 года постоянно растут, что делает модернизацию отрасли практически невозможной, пишет в своей статье для «ZN.UA» Юлия Самаева.

По ее словам, сегодня отрасль буквально разваливается из-за несвоевременной оплаты растущих тарифов населением, а также субсидий, которые ведутся на уровне взаимозачетов между поставщиками и государством.

«Об экономии и модернизации в таких условиях говорить сложно. Если вообще возможно. Убытки предприятий ЖКХ в 2014-м составляли 3 миллиарда гривен, в 2015-м - 4,2 миллиарда, за девять месяцев 2016-го - перевалили за 5,5 миллиардов гривен. Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ за этот же период составила - 13,3 миллиардов гривен, кредиторская - 28 миллиардов. Организациям ЖКХ с начала года начислено 52,5 миллиардов гривен. Из них 12,2 миллиардов - только за декабрь 2016-го. А вот перечислено только 37,5 миллиардов гривен (за декабрь - 7,9 миллиардов). Задолженность бюджетов всех уровней перед организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, на конец декабря составила 22,6 миллиарда гривен», - говорится в статье.

При этом изношенность инфраструктуры ведет к колоссальным потерям.

«Системы теплоснабжения изношены, в них теряется порядка 2,5 миллиардов кубометров газа, потери в домах еще больше — около 9 миллиардов кубометров. Люди оплачивают, но не получают свыше 11 миллиардов кубометров газа из 18,6 миллиардов, поставляемых для нужд ЖКХ. Сократить потери может только модернизация, требующая огромных инвестиций. При этом производители тепла, такая уж у нас система расчетов, обязаны заплатить за газ до того, как с ними рассчитается конечный потребитель. Это порождает хронические задолженности и отсутствие средств для поддержания изношенной на 70% инфраструктуры хотя бы в удовлетворительном состоянии», - указывает она.

Напомним, в 2016 году задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги выросла более чем в два раза.