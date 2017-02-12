Во Львове пьяный мужчина, жалуясь на жизнь, бросил во двор многоэтажки гранату

Фото и видео: Facebook/Igor Zinkevych Во Львове в воскресение, 12 февраля, во дворе жилой многоэтажки произошел взрыв гранаты, которую бросил местный житель – пострадавших нет.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Львовской области.

Инцидент произошел утром в воскресение во дворе жилого многоэтажного дома на улице Городоцкой во Львове.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что во дворе взорвалась граната, в результате взрыва пострадавших нет.

«Как выяснили правоохранители, гранату бросил 54-летний ранее судимый местный житель, который живет на четвертом этаже данного дома. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с приятелем стоял на лестничной клетке дома и, по словам товарища, жаловался на жизнь. После чего пошел в свой дом взял гранату и бросил ее во двор», – отметили в полиции.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время с ним работают следователи. По его словам, он бросил гранату после ссоры с женой, поскольку «ему надоело так жить».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство», совершенное с применением огнестрельного оружия, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет).

Назначен ряд экспертиз, происхождение и марка боеприпаса устанавливаются.