В Черкассах пьяный депутат на «Mercedes» сбил мужчину – очевидцы его задержали и разбили автомобиль

В субботу вечером, 11 февраля, в Черкассах произошло ДТП с участием депутата Черкасского облсовета, главы фракции партии ветеранов Афганистана Александра Рыбченко. На своем авто он совершил наезд на мужчину.

Об этом сообщает Про все.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями в горбольницу №3.

Как сообщается, инцидент произошел возле развлекательного комплекса Чайка около 21:00. В результате наезда пострадал житель Черкасс 1962 года рождения.

- Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате освидетельствования у него в крови обнаружили 1,14 промиле алкоголя. Свидетели события вытянули Рыбченко из автомобиля и пытались его задержать. Утверждают, что он сразу бросился снимать номера со своего автомобиля. При этом свидетели нанесли повреждения его автомобилю, - сообщила пресс-офицер полиции Зоя Вовк.

В то же время, местный журналист Валерий Воротник на своей странице в Facebook рассказал другую версию произошедшего.

По его словам, Александр Рыбченко сначала устроил драку, а потом, пытаясь покинуть место событий, сбил на улице людей.



Так, депутат избил офицера, ветерана-«афганца» Олега Остапенко, который потерял ноги в Афганистане. Воротник отметил, что Остапенко недавно был среди инициаторов перевыборов председателя областного союза ветеранов Афганистана.

«…Рыбченко начал избивать Олега, разбил ему лицо, очки, бил ногами, когда тот упал на снег... Когда прохожие сделали сволочи замечания, «Рыба» сел в свою машину, пробовал бежать... Разворачиваясь, разбил чью-то машину, стоявшую на парковке (Лексус), сбил двух людей. Переехал Олега Остапенко... Но и это еще не все. Рыбченко пытались остановить очевидцы. Он отчаянно дрался. Но в конце пьяное «тело» успокоили. Говорят, раздавались выстрелы и слышали звук разбитого стекла», - рассказал журналист.

Впоследствии Воротник также подчеркнул, что Рыбченко «косит» под инфаркт.

«Первый раз слышу, что человек в состоянии инфаркта такой неадекватный и агрессивный. А вот для алкогольного или наркотического опьянения это довольно типичное состояние. Тем более сам видел его поведение непосредственно перед происшествием. Он был пьян, это очень мягкое выражение», - заявил журналист.

Напомним, ранее, в Луцке пьяный экс-милиционер сбил ребенка и пытался сбежать. Его задержали прохожие.