«Напрасно ты, солдатик…» Или Как *уйло достало Героя пограничника руками своих симпатиков в мантиях и погонах

Сергей Колмогоров с волонтером Юрием Бирюковым Военнослужащий 79-го погранотряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы признан виновным в умышленном убийстве. Старший солдат Сергей Колмогоров получил 13 лет тюрьмы за то, что выполнил приказ остановить машину с нарушителем, сигналившим фарами в сторону моря. Для «умышленного убийства» нужны умысел и мотив, но военным прокурорам и судьям из Мариуполя чихать на интересы Державы, которые защищал доброволец ВСУ. 7 февраля 2017 г. Донецкий апелляционный суд утвердил суровый приговор Приморского райсуда в отношении солдата Колмогорова — «вердикт», за который Путин должен сказать спасибо своим прислужникам в украинских мантиях и погонах.

С воином, охранявшим вверенный ему участок мариупольского берега от высадки «морских котиков» РФ, обошлись так, как если бы это был хулиган, которому внезапно захотелось пострелять по проезжавшим мимо незнакомцам. Для сравнения: в г. Торецке (Донецкой области) днем позже всего лишь к 11 годам лишения свободы приговорили террориста из Москвы, который в составе армии «ДНР» воевал против Украины, отстреливая таких, как Колмогоров.

1.Сигнальщик скрылся в РФ и превратился в потерпевшего

7 сентября 2014 года находившиеся в «секрете» пограничники некоторое время наблюдали, как взобравшийся на пригорок в безлюдном месте автомобилист подает сигналы фарами в сторону моря, переговариваясь по телефону. Их появление стало для сигнальщика сюрпризом. Увидев приближающихся военных, он в ужасе нажал на газ. Два выстрела в воздух не остановили шустрого водителя. В 21.30 группа быстрого реагирования, в которую входил Колмогоров, услышала по рации: задержать «Шкоду Рапид» с киевскими номерами, которая уже проскочила блокпост и уходит от преследования по улице Горной. За отказ выполнить приказ бойцу светило 8 лет.

Вот показания обвиняемого, которые проигнорировал суд: «Местом нашего временного расположения был пункт технического наблюдения (ПТН) в западной части Мариуполя. Мы ждали, что в любой момент противник будет брать город. Задача была — охранять ПТН. В наряде нас было двое. Услышав приказ, мы спустились с пригорка (где был наш пункт). И я встал под фонарем, где меня хорошо было видно. Когда автомобиль показался из-за поворота, крикнул, чтобы водитель остановился, и махнул рукой. Затем произвел выстрел в воздух. Машина, набирая скорость, неслась прямо на нас. Я опустился на колено и выпустил несколько коротких очередей по колесам и радиаторной решетке. У нас есть нормативно-правовые документы, по которым мы работаем — приказ № 200 говорит, как надо действовать: я останавливал транспортное средство с нарушителем способом его повреждения».

Колмогоров – глубоко мотивированный и опытный боец. И потому убежден, что ни один из его выстрелов не мог тяжело ранить человека. Но одновременно с Колмогоровым выстрелы производили 8 человек (стреляли и из ПТМ – чуть сверху, и с «секрета» — вдогонку «Шкоде»), а местность в этом районе пересеченная, автомобиль скакал по пригоркам вверх-вниз.

Машина вильнула и остановилась. Водитель отделался царапинами. Но вместе с ним в салоне оказалась его жена, которой чья-то случайная пуля угодила в голову. Несмотря на тяжелое ранение, женщина была жива. Ей немедленно вызвали «скорую», но ночью пострадавшая скончалась в больнице.

Очевидцы вспоминают, что водитель не сразу вспомнил о своей спутнице. Кричал: «Где мой телефон?» и нес чепуху о том, что приехал в Мариуполь из Бердянска. «Любовался морем». Солдата Колмогорова потрясла эта фраза. Не только потому, что было облачно, шел дождь и любоваться в этой глуши было нечем. Но и потому, что сам-то Колмогоров бердянский — ему было трудно поверить, что из курортного города во фронтовой Мариуполь кто-то отправится без крайней нужды. А вскоре выяснилось, что за рулем находился житель Донецка Евгений Рыжков. Он прибыл в Мариуполь с территории, подконтрольной «ДНР», на чужом автомобиле. А сразу после похорон перебрался в Россию, где и живет до сих пор. В суде сигнальщик ни разу не был, и, давая показания из РФ (как и Виктор Федорович – с помощью видео-конференции), менял их четыре раза…

2. За инфу о мобильных погранцах ГРУшники сулили местным деньги

«Ответственный человек, на него можно положиться. Прикрывал меня. Ценный боец для украинской армии», — говорит о Колмогорове его бывший командир Елисей Махов.

В телепроекте «Хоробрі сердця», посвященном пограничникам, с 1.09.43 Елисей Махов рассказывает о событиях 4 сентября 2014 г. Тех, за которые сам он получил орден «За мужество», еще двое членов экипажа — медали. И только Колмогорова лишили заслуженной награды…

Почему Колмогоров остался без медали? Махов этой несправедливости объяснить не может, но предполагает, что происшествие, в котором солдата назначили крайним, перечеркнуло не только его свободу, но и геройскую славу.

Подробности «ОРД» рассказал один из участников – старший сержант Андрей Косинчук.

«4 сентября 2014 г. наша мобильная группа была в развед.дозоре и зафиксировала движение от Новоазовска в направлении Мариуполя вражеской колонны. Мы заняли позицию, и когда российские машины подъехали ближе, открыли огонь. Расстреляли военный «Урал» с зенитной установкой и уничтожили бензовоз противника. Понятно, что бой приняли все четверо, но пулемет с бронебойно-зажигательными патронами все же был у пулеметчика Колмогорова, — говорит Косинчук. – После боя экипаж ушел в Талаковку, где у нас был опорный пункт, и сразу получили информацию о том, что два УАЗика наших пограничников попали в окружение под Коминтерново. Противник уничтожил их машины, ранил двоих, причем, водителя — в лицо. Мы поспешили на выручку. Как на нашем УАЗе «Патриот» смогли выехать 11 человек – этого в телесюжете не показали: на крыше лежали двое, на задней покрышке сидел один боец, я стоял возле водителя снаружи, держась за дугу, а Колмогоров — напротив меня с пассажирской стороны висел на подножке и отстреливался. И так мы пролетели через весь Мариуполь с пробитым радиатором, но раненых спасли».

Случившееся в Мариуполе несколькими днями позже невозможно оценивать в отрыве от тревожных событий лета-осени 2014. Чтобы понять военную обстановку 7 сентября 2014 г., нужно повернуть время вспять и окунуться в тот период, когда Колмогоров входил в экспериментальный мобильный погранотряд.

«Мы базировались на хуторе Шевченко, что в 1,5 км от границы, но перемещались по всему Старобешевскому и Тельмановскому районам. Порядка четырех десятков бойцов охраняли 30-километровый участок госграницы. Передавая информацию начальству об обстрелах и движениях с российской территории, иногда слышали: «Отставить панику». И: «Вы там допились до «белочки»», — вспоминает Косинчук.

С начала июля члены мобильной группы наблюдали, как россияне «Градами» стреляют по Гранитному и Новоазовску. Пункт технического наблюдения в районе Седово в результате одного из обстрелов был полностью уничтожен.

Результат одного из первых нападений на пограничников:

Пункт пропуска Новоазовск незадолго до того, как вошла российская армия:

23 августа Колмогоров и Косинчук сбились на третьей сотне, считая танки и БРДМ с российской раскраской. Грохот тяжелой техники продолжался всю ночь.

С утра 24 августа появилась информация о том, что через КПП Успенка движется Кантемировская танковая дивизия. В тот же день россияне заняли Новоазовск. Некоторые военные, как и в Крыму — перешли на вражескую сторону.

Путинских «вежливых людей» на танках сняли иностранные журналисты:

Радостно снимали пушки «русского брата» и местные предатели:

Холуев, готовых целовать оккупантам ноги, хватало и в Мариуполе. Иногда они стреляли в спины украинским воинам:

К 7 сентября российские корабли стояли на рейде в нейтральных водах, уже была попытка расстрелять украинский военный катер. Пропагандисты заполонили интернет вбросами о том, что «армия ДНР взяла Мариуполь».

Вот поэтому к 7 сентября в Мариуполе была объявлена полная боевая готовность. Высадка с моря могла произойти в любой момент.

На фото: Старший солдат Колмогоров крайний справа

Тревожная обстановка в городе сохраняется и сегодня. В Новоазовском районе «ДНРовская» шпана проводит тренировки на быстроходных катерах под чутким руководством русских инструкторов.

Вот так «старшие братья» обучают штурмовать подконтрольную Украине территорию:

А вот здесь «ополченцы» хвалятся «спецназом Тайфун» и демонстрируют свою «флотилию»:

Андрей Косинчук не исключает, что тюрьма для его побратима могла стать местью. Летом 2014-го несколько раз их мобильная группа сталкивалась нос к носу с врагом, и пулеметная очередь, выпущенная Колмогоровым, попадала в цель.

Ходил слух, что за «наглый экипаж» русские обещали местным коллаборантам денежное вознаграждение. Якобы пулеметчик Колмогоров нечаянно «завалил» какого-то оккупанта с большими звездами. Возможно так же, что к назначению Сергея Колмогорова виновным (помните, как в к/ф «Гараж»: «Опять Гуськов?») приложил руку один из украинских военачальников, за что-то невзлюбивший смелых погранцов.

«Русские уже хозяйничали в Новоазовске, когда от местных мы узнали, что ГРУшники охотятся за нами на отжатых «лэнд роверах». Наше начальство тоже раздражало, что мы носимся по полям и принимаем самостоятельные решения», — говорит боец.

3. Список судей и прокуроров, которые «обули в лапти» героя

В этом деле возмущает всё. Обвинение — явно симпатизирующее потерпевшему. Отсутствие доказательств. Судебный процесс, который сделали закрытым без малейших на то законных оснований. Приговор Приморского райсуда, построенный на домыслах. Предвзятость апелляционного суда, который только с третьего раза принял жалобу у адвоката обвиняемого.

Вот так выглядела атмосфера в апелляционном суде после оглашения резолютивной части решения по Колмогорову:

Личности супругов Рыжковых прокурорами и судьями не исследовались вообще. Никто и не заикался о том, чтобы проверить их связи с «ДНР» и РФ. Прокурорам хватило «честного благородного слова» сигнальщика, который заверил их, что он никакой ни диверсант. А судьи остроумно заметили: «Никаких доказательств того, что в расстрелянном автомобиле находились нарушители, суду не представлено. Это опровергается показаниями в суде, которые дал потерпевший (сам сигнальщик! – прим.Т.З.) и потерпевшая (теща сигнальщика! – прим.Т.З.)». При этом отбросили показания военных, которые уверены: свежеиспеченный гражданин РФ в ту ночь выполнял задачу, нацеленную на уничтожение их пункта технического наблюдения (без ПТН, оснащенного радиолокационными станциями, пограничники «ослепли бы»).

«Суд не дал оценки обстоятельствам, на которые указал командир группы разведки, — говорит адвокат обвиняемого Олег Лемкус-Корниенко. Он считает, что дело сфабриковано. – Суд не учел, что на «Шкоде» было 36 проникновений – спереди, сзади и сверху. У Рыжкова было 2 телефона, но звонки его не проверены, и куда делся второй телефон — не ясно. Был видеорегистратор, но экспертиза показала, что кто-то вмешивался в записи и стер момент погони».

Военная прокуратура потеряла материалы внутреннего расследования, которое проводилось по горячим следам. Куда-то исчезли и рентгеновские снимки потерпевшей. Не обратил внимания суд на то, что данные медэкспертизы расходятся с показаниями нейрохирургов и реаниматологов.

В качестве «доказательств» вины Колмогорова обвинением были представлены гильзы, найденные в марте 2015-го – такие новенькие, как будто не лежали семь месяцем у моря под дождем и снегом, а их отстреляли вчера…

Сыграли против бойца Колмогорова и показания одного из его коллег пограничников, жена которого призналась, что пришлось продать трактор, чтобы выкупить благоверного. Этот воин так боялся стать подозреваемым, что наплел с три короба: будто Колмогоров, как Рэмбо — отстреляв магазин своего автомата, отнял у соседа АКС и продолжил поливать нарушителей!

Судебное слушание сделали закрытым сразу после того, как подсудимый понял, куда дело клонится, начал говорить своему первому адвокату (игравшему за команду прокурорских), что надо звонить во все колокола, приглашать в суд СМИ.

В первой инстанции Колмогорова судили Марианна Дзюба, Наталья Курбанова и Дмитрий Пантелеев. Марианна Дзюба прославилась тем, что отказалась привлекать к ответственности судью Алексея Турченко, который помог бежать издателю газеты «Новороссия» Владимиру Нестеренко (хозяину типографии «Новый мир» — той, что когда-то помогла «писателю» Януковичу отмыть 16 миллионов гривен). Коллега Марианны отмазал друга «Новороссии», а Марианна отмазала коллегу.

Вот декларация о доходах Марианны Дзюбы:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/90f77d7f-3c21-494d-9227-dc039ce144fa

А вот — судьи Дмитрия Пантелеева:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/a19beefa-9eb2-4595-88b9-1e3f352c1a9e

Что касается Натальи Курбановой, которую бойцы «обвиняют» в любви к роскоши, в ее декларации о доходах за 2016 год кроме автомобилей и квартир присутствуют 28 гектаров земли курортной части Бердянска

https://public.nazk.gov.ua/declaration/fa0252a3-332a-4d1b-b7e4-1bfd9ee3ea12

«Сплёл лапти» герою пограничнику прокурор военной прокуратуры Иван Сиводед (начальник следственного отдела) – и вот его декларация:

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_c37ad6aa-915e-4820-8c51-78bd187a5d45

Приложил руку Дмитрий Лавриненко, чья декларация о доходах находится тут:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/fda96e59-1d75-4be4-a574-1aea75fe42ae

И военный прокурор Алексей Савчук – вот его декларация о доходах:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/499676e8-a34e-46d8-91be-2783568c8599

А так же бывший горловчанин Николай Сластин – декларация тут:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/02e302db-6c13-4ef7-8e3b-7742063a0163

Апелляцию рассматривала судья Виктория Куракова:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/53b802d0-0a2c-4054-8837-dda97d3c6624

А так же судья Татьяна Топчий:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/61395f02-fe19-44b9-9732-e32fc4361c9d

и Ирина Свиягина – бывшая жительница Донецка:

https://public.nazk.gov.ua/declaration/dca1cb2f-3080-44d7-8bb2-302826db0e05

Ссылки на декларации дают пояснение симпатиям этих милых людей: на неподконтрольной территории (в Донецке, Горловке, и тп) и в радиусе минометных обстрелов у этих судей с прокурорами имеется недвижимость, а в «Л-ДНР» живут их родственники. Что делает уязвимыми и не совсем самостоятельными в принятии решений.

4. Опасный прецедент

Личность подсудимого так же заслуживает внимания. Что еще известно о старшем солдате Колмогорове? В 2004-2005-м служил в Ираке. До войны работал столяром. А когда в Крыму разыгрывали спектакль под названием «референдум», пришел в военкомат, требуя отправить его на полуостров добровольцем ВСУ. Уже 30 марта 2014 года был зачислен в Бердянский погранотряд. За время войны на Донбассе потерял несколько друзей. Дома, в Бердянске, Сергея Колмогорова ждут родители, жена и двое маленьких детей.

Но даже ради них подсудимый в своем последнем слове отказался просить прощения у потерпевших в обмен на уменьшение срока. Иуды раскручивали на сделку, но пограничник стоит на своем: преступлений не совершал, значит — каяться не в чем. «Какой может быть умысел в убийстве пассажира, если машину этим не остановить?! Мне жаль ту женщину, но она погибла не по моей вине. В военной ситуации я действовал правильно. Мы защищали город» – боец пытался апеллировать к здравому смыслу вершителей правосудия. Настаивал, чтобы его проверили на детекторе лжи. Но тёти в мантиях не особо слушали – переговаривались «о своем», травили анекдотики друг дружке…

Правозащитники уже всполошились: создан опасный прецедент! Действуя по схеме, обкатанной на солдате Сергее Колмогорове, можно посадить каждого участника АТО — за убийство, ущерб имуществу и стрельбу в публичном месте. Тем более, что юридический статус войны на Донбассе до сих пор не определен.

Фото со страницы Сергея Колмогорова в Фейсбуке

А в Мариупольском СИЗО и так каждый сиделец знает: защитников Украины местные судьи и прокуроры не жалуют — стараются раскрутить на полную катушку. А вот сепаратистов часто отпускают на все четыре стороны. Взять хотя бы тот же Приморский суд, где в первой инстанции судили Колмогорова: ненависть к «карателям» у «жрецов и жриц Фемиды» читается в глазах. «Моему товарищу судья, после того как вынесла приговор, сказала: «Не надо было, солдатик, сюда приходить» — говорит один из тюремных старожилов.

Татьяна Заровная, «ОРД»