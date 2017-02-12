На Донбассе школьник на глазах у соседки свел счеты с жизнью

В субботу, 11 февраля, в селе Никольского района Донецкой области после ссоры с матерью 15-летний мальчик покончил жизнь самоубийством на глазах у соседки, которая не успела его спасти.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Так, в полицию поступило сообщение от работников скорой помощи, которые рассказали, что в лесополосе 15-летний мальчик покончил с собой. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также руководство Никольского отделения полиции.

Установлено, что поссорившись с матерью, мальчик взял стул, веревку и пошел в лесополосу. В момент совершения самоубийства его заметила соседка, однако спасти не успела.

Правоохранители сообщают, что мальчик был спокойным и веселым, в школе хорошо учился. Отец умер, поэтому он и его младшая сестра воспитывались матерью.

Предварительно указанный факт квалифицирован по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Проводится проверка.

Напомним, полиция опубликовала список аккаунтов детей из Украины, в соцсетях интересующихся темой суицида.