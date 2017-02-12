«Миссия невыполнима», - в Лондоне воры похитили более 160 исторических книг

Стоп-кадр из фильма "Миссия невыполнима" В Лондоне из хранилища возле аэропорта Хитроу похитили более 160 книг 15-16 веков на рекордную сумму в два миллиона фунтов стерлингов.

Об этом со ссылкой на Daily Mail сообщает «Новое время».

«Банда воров украла антикварные книги стоимостью свыше 2 миллиона фунтов стерлингов, взломав сложную систему защиты и пробравшись через крышу в склад», - сказано в сообщении.

Известно, что трое грабителей просверлили отверстия в окнах из усиленного стеклопластика и на 12-метровых веревках спустились в оборудованное датчиками движения хранилище, где книги ожидали отгрузки и отправки в США.

Среди украденных книг была работа Николая Коперника 1543 года «О вращении небесных сфер», книги Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи, а также издания 1569 года «Божественной комедии» Алигьери Данте.

По мнению экспертов, книги были украдены под заказ определенного коллекционера, поскольку «их невозможно будет продать никому из добросовестных дилеров или аукционных домов».

Британские СМИ сравнили преступление с сюжетом фильма из серии «Миссия невыполнима».