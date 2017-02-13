Украинского пограничника в Мариуполе осудили к 13 годам тюрьмы за выполнение приказа

Сергей Колмогоров с волонтером Юрием Бирюковым Военнослужащего 79-го погранотряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины признали виновным в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Военнослужащий в 2014 году открыл огонь по автомобилю, который не остановился на требование пограничников и пытался скрыться.

Об этом идет речь в материале «Напрасно ты, солдатик…» Или Как *уйло достало Героя пограничника руками своих симпатиков в мантиях и погонах».

События, за которые осудили военнослужащего, произошли в сентябре 2014 года.

«7 сентября 2014 года находившиеся в «секрете» пограничники некоторое время наблюдали, как взобравшийся на пригорок в безлюдном месте автомобилист подает сигналы фарами в сторону моря, переговариваясь по телефону. Их появление стало для сигнальщика сюрпризом. Увидев приближающихся военных, он в ужасе нажал на газ. Два выстрела в воздух не остановили шустрого водителя. В 21.30 группа быстрого реагирования, в которую входил Колмогоров, услышала по рации: задержать «Шкоду Рапид» с киевскими номерами, которая уже проскочила блокпост и уходит от преследования по улице Горной. За отказ выполнить приказ бойцу светило 8 лет», - говорится в материале.

Со слов самого Колмогорова, он стрелял не на поражение водителя и пассажиров, а чтобы остановить атвомобиль.

- Местом нашего временного расположения был пункт технического наблюдения (ПТН) в западной части Мариуполя. Мы ждали, что в любой момент противник будет брать город. Задача была — охранять ПТН. В наряде нас было двое. Услышав приказ, мы спустились с пригорка (где был наш пункт). И я встал под фонарем, где меня хорошо было видно. Когда автомобиль показался из-за поворота, крикнул, чтобы водитель остановился, и махнул рукой. Затем произвел выстрел в воздух. Машина, набирая скорость, неслась прямо на нас. Я опустился на колено и выпустил несколько коротких очередей по колесам и радиаторной решетке. У нас есть нормативно-правовые документы, по которым мы работаем — приказ № 200 говорит, как надо действовать: я останавливал транспортное средство с нарушителем способом его повреждения, - рассказывал на суде военнослужащий.

Одновременно с Колмогоровым выстрелы производили еще 8 человек (стреляли и из ПТМ – чуть сверху, и с «секрета» — вдогонку «Шкоде»), а местность в этом районе пересеченная, автомобиль скакал по пригоркам вверх-вниз.

«Машина вильнула и остановилась. Водитель отделался царапинами. Но вместе с ним в салоне оказалась его жена, которой чья-то случайная пуля угодила в голову. Несмотря на тяжелое ранение, женщина была жива. Ей немедленно вызвали «скорую», но ночью пострадавшая скончалась в больнице», - отмечается в материале.

Как позже выяснилось, за рулем находился житель Донецка Евгений Рыжков. Он прибыл в Мариуполь с территории, подконтрольной «ДНР», на чужом автомобиле. А сразу после похорон перебрался в Россию, где и живет до сих пор. В суд он ни разу не появился, а показания давал в режиме видео-конференции, при этом менял их уже четыре раза.

В итоге Приморский суд Мариуполя, несмотря на отсутствие прямых доказательств вины бойца, выполнявшего военное задание в период проведения АТО, огласил приговор в виде 13 лет заключения. 7 февраля Донецкий апелляционный суд оставил приговор Приморского райсуда в силе. Сторона защиты намерена обращаться в кассационный суд.