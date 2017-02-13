В Киеве возле бизнес-центра неизвестные застрелили мужчину

Сотрудники полиции Киева 13 февраля обнаружили труп мужчины на парковке возле бизнес-центра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Событие произошло в переулке Кияновском в Шевченковском районе столицы.

Мужчину убили выстрелом в грудь. Пуля прошла на вылет. Личность погибшего установлена, это – киевлянин, 1970 года рождения.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили в сугробе снега оружие, из которого, вероятно, стреляли. Правоохранители продолжают осматривать прилегающую территорию, разыскивают свидетелей и очевидцев.

По факту убийства начато уголовное производство. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленника.

Напомним, ранее в Днепре неизвестные расстреляли бизнесмена - ранено двое сотрудников охранной фирмы.