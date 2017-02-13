В Украине с 1 марта снова вырастут цены на электроэнергию

С 1 марта 2017 года в Украине планово вырастут тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом сообщает ТСН.

Это предусмотрено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которую она приняла еще год назад.

За 1 кВт/ч придется платить 0,90 гривны (в случае потребления до 100 кВт/ч) и 1,68 гривны (в случае потребления свыше 100 кВт/ч).

Напомним, ранее в Национальной комиссии заявили, что цены на электроэнергию для украинцев на 60% ниже рыночного уровня.