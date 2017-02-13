В Одессе патрульные задержали пьяным за рулем главу Окружного админсуда

Олег Глуханчук В субботу, 11 февраля, в Одессе полиция остановила председателя Одесского окружного админсуда Олега Глуханчука, который был в состоянии алкогольного опьянения, составлен протокол.

Об этом «Украинской правде» сообщили источники, кроме того, УП располагает видеозаписью, подтверждающей эту информацию.

По словам собеседника, вечером 11 февраля сотрудники полиции остановили автомобиль «TOYOTA Tundra», которым управлял судья Олег Глуханчук.

Полицейские заметили признаки алкогольного опьянения, однако Глуханчук отказался пройти тест на месте.

Кроме того, известно, что автомобиль, которым управлял глава Одесского окружного админсуда, принадлежит члену исполкома Одесского горсовета нынешнего созыва, коммерческому директору ООО "Портинвест Лоджистик" Николаю Шурде.

По информации собеседника, Шурда сидел на пассажирском сидении, у него также были замечены признаки алкогольного опьянения.

Глуханчук согласился пройти тест на содержание алкоголя только в медучреждении, результаты подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации УП, полиция составила административный протокол на Глуханчука за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На Шурду, которому принадлежало авто и который сидел на пассажирском сидении, был также составлен протокол за передачу технического средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

На видеозаписи можно увидеть общение Шурды и Глуханчук с полицейскими и медицинскими сотрудниками, Шурда ведет себя агрессивно, использует ненормативную лексику.

В свою очередь, представитель Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что такой инцидент действительно происходил, однако отказался называть фамилии.

"Такой инцидент имел место. Мы не называем фамилии, потому что это персональные данные. Для нас неважно, кто был за рулем, если лица находились в состоянии алкогольного опьянения, то нам безразличен их статус. Человек совершил правонарушение, предусмотренное КоАП, о чем были составлены соответствующие протоколы по статье 130 ч 1", - сказал Тракало.

Статья предусматривает наложение штрафа на водителей в размере шестисот необлагаемых налогом минимумов с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и на других лиц - наложение штрафа в размере шестисот необлагаемых налогом минимумов.

В 2017 году необлагаемый налогом минимум составляет 17 гривень, таким образом штраф составляет 10200 гривень.

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