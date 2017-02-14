Гандболистки николаевского «Реала» дважды уступили соперницам из херсонской «Днепрянки»

Спортсменки николаевского ГК «Реал» 10 и 11 февраля в рамках очередного тура украинской женской суперлиги проиграли два матча херсонской команде «Университет-Днепрянка».

Об этом сообщили в пресс-службах «Реала» и Федерации гандбола Украины.

«Университет-Днепрянка» - «Реал» - 30:22 Р: Шлюхтина (5), Бесова (4), Аксенова (4), Сторожук (3), Донец (2), Мостовая (2), Бабий (1), Тримпол (1).

«Университет-Днепрянка» - «Реал» - 30:25 Р: Аксенова (7), Бабий (6), Донец (6), Борейчук (2), Тримпол (2), Мостовая (1), Сторожук (1).

Сообщается, что николаевская команда подошла к противостоянию со своими географическими соседками с кадровыми проблемами, что повлияло на ее игру.

Напомним, ранее сообщалось, что гандболистки николаевского «Реала» проиграли дома одному из лидеров чемпионата.