Гандболистки николаевского «Реала» дважды уступили соперницам из херсонской «Днепрянки»

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Спортсменки николаевского ГК «Реал» 10 и 11 февраля в рамках очередного тура украинской женской суперлиги проиграли два матча херсонской команде «Университет-Днепрянка».

Об этом сообщили в пресс-службах «Реала» и Федерации гандбола Украины.

«Университет-Днепрянка» - «Реал» - 30:22

Р: Шлюхтина (5), Бесова (4), Аксенова (4), Сторожук (3), Донец (2), Мостовая (2), Бабий (1), Тримпол (1). 

«Университет-Днепрянка» - «Реал» - 30:25

Р: Аксенова (7), Бабий (6), Донец (6), Борейчук (2), Тримпол (2), Мостовая (1), Сторожук (1).

Сообщается, что николаевская команда подошла к противостоянию со своими географическими соседками с кадровыми проблемами, что повлияло на ее игру. 

Напомним, ранее сообщалось, что гандболистки николаевского «Реала» проиграли дома одному из лидеров чемпионата.

Вадим Богданов

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