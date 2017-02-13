Полиция задержала николаевца, который пил пиво на улице – оказалось, что его разыскивали уже 13 лет

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В Николаеве 12 февраля на проспекте Мира патрульные полицейские задержали 38-летнего мужчину, который 13 лет находился в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 22:00 патрульные увидели мужчину, который пил пиво. Инспекторы остановились, чтобы разъяснить ему запрет распития спиртного в общественном месте.

«Во время общения инспекторы заметили, что мужчина очень нервничает. При проверке личности патрульные установили, что мужчина находится в розыске. Оказалось, что он подозревается в краже из домовладения, совершенной 13 лет назад. Патрульные задержали мужчину и доставили его в отдел полиции», - отмечено в сообщении. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве прохожие задержали пытавшегося сбежать вора.

Вадим Богданов

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