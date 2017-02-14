На Николаевщине рецидивисту отменили условный срок и дали 5 лет тюрьмы

На Николаевщине 38-летнему жителю Первомайского района отменили условный срок – за кражи и угон автомобиля его приговорили к реальной мере наказания.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В марте 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию домовладения одного из жителей села Каменный мост и угнал у него автомобиль. На этом мужчина не остановился и той же ночью проник в домовладение другого жителя села, откуда украл имущество.

Сообщается, что до этих преступлений злоумышленник уже был неоднократно судим. Первомайский горрайонный суд приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы и освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года.

Прокуратура внесла апелляционную жалобу в суд с требованием отменить приговор суда первой инстанции и принять новый. Коллегия судей апелляционного суда Николаевской области согласилась с доводами прокурора и наказала рецидивиста пятью годами лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что апелляционный суд отправил за решетку николаевца, который раньше отделывался условными сроками.