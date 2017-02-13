На Закарпатье контрабандист сигарет сбежал от пограничников на автомобиле с пробитыми колесами

В Закарпатской области на пункте пропуска "Вилок" мужчина на "Мерседесе" сбежал от пограничников, при этом пробив все четыре колеса, повредив лобовое стекло и зеркало автомобиля.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Причиной побега нарушителя могла стать контрабанда сигарет. К пункту пропуска мужчина прибыл на автомобиле, за рулем которого находилась его жена.

После того как очередь углубленного осмотра дошла до "Мерседеса", 26-летний гражданин Венгрии, муж женщины-водителя, сел на ее место и на большой скорости начал убегать в направлении Украины. Пограничники применили средства принудительной остановки транспортного средства, в результате чего в автомобиле нарушителя были пробиты все четыре колеса.

"Однако, сбив шлагбаум и повредив лобовое стекло и боковое зеркало автомобиля, беглец выехал в направлении пгт Вилок, где его автомобиль обнаружили во дворе одного из частных домов", - сообщили пограничники.

Открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, в Харькове пограничники предотвратили вывоз крупной партии серебра в Россию.