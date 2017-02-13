Почти 8 тысяч заключенных вышли по закону Савченко из них более 800 убийц

Более 7,7 тысяч заключенных по состоянию на 27 января вышли из-под стражи по закону о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания ("закон Савченко").

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Данные лица отбывали наказания в тюрьмах за преступления против основ национальной безопасности (3 человека), умышленное убийство (852 человека), умышленное тяжкое телесное повреждение (528 человек), преступления, связанные с наркотиками (689 человек), разбои (1 122 человека), грабежи (925 человек), кражи (1 587 человек), хулиганство (65 человек) и другие преступления.

Кроме того, по "закону Савченко" из СИЗО освобождено около 1 400 лиц. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начало декабря 7,4 тыс. заключенных вышли из-под стражи по "закону Савченко".

Ранее Кабинет Министров предложил Раде запретить применение "закона Савченко" к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления. Данный закон был принят Верховной Радой 26 ноября 2015 год.

Наказание он отбывал за совершение изнасилования и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, ранее сообщалось, что по «закону Савченко» из тюрем уже вышло более 6 тысяч человек, из них 866 убийц. Ранее сообщалось, что по «закону Савченко» на Николаевщине суды освободили более тысячи опасных преступников.

Стоит отметить, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что действие «закона Савченко» влияет на ухудшение криминогенной ситуации в стране.

В свою очередь, заместитель руководителя Национальной полиции Вадим Троян заявлял, что более 600 человек, вышедших по «закону Савченко», снова арестованы за тяжкие преступления.