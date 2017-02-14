В Запорожье совершивший двойное убийство мужчина пытался застрелиться при задержании

В ночь с 13 на 14 февраля ранее судимый мужчина 1966 года рождения совершил убийство двоих человек и попытался застрелиться, попав в окружение полиции.

Об этом сообщает местное издание «061».

Убийцу искали практически все полицейские, которые находились на смене. В городе и близлежащих трассах был объявлен план «Сирена».

Окружили мужчину уже в частном секторе на Верхней Хортице. Когда тот понял, что попал в облаву, попытался застрелиться. Полиция вызвала реанимационную бригаду скорой помощи. За жизнь убийцы далее боролись медики.

Как выяснилось, мужчина стрелял из боевого пистолета.

Издание отмечает, что по предварительным (неподтвержденным) данным, мужчина застрелил бывшую жену с любовником. Подробности выясняются.

Напомним, в Одессе киллер застрелился на глазах у полиции после попытки убийства своей жертвы.