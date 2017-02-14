На Николаевщине обвиняемый в кражах, будучи под домашним арестом, погорел еще на одном преступлении

В Первомайске обвиняемый в шести кражах, находясь под домашним арестом, погорел еще на одном аналогичном преступлении. На этот раз мужчина решил завладеть имуществом своего отчима.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

56-летний пострадавший заявил в полицию, что в период с конца декабря 2016 года и до начала февраля 2017 года, по предыдущему месту его жительства по улице Трудовой Славы, было похищено его имущество. У мужчины исчезли кислородный баллон, шкаф от электрического щита, трубы, самодельный станок с циркулярной пилой, крышка канализационного люка. Общий материальный ущерб составил общую почти 4200 гривен.

Оказалось, что кражу совершил пасынок потерпевшего – 33-х летний местный житель.

Стоит отметить, что в отношении него на рассмотрении в суде уже находилось дело о совершении им шести эпизодов присвоения личного имущества граждан. Судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По его словам, он не хотел работать и решил зарабатывать на жизнь более легким путем.

Правоохранители вернули заявителю часть похищенного у него имущества. Сейчас полицейскими проводится досудебное расследование по уголовному производству, начатом по признакам ч.2 ст.185 УК Украины («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет

Кроме того, мужчине сообщено о подозрении в совершении еще пяти эпизодов краж. В суде решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Также ожидается приговора суда за совершение предыдущих преступлений.

Напомним, в Николаеве прохожим пришлось ловить грабителя, который сбежал из-под домашнего ареста и напал на женщину.