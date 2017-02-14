За призыв к захвату власти в международный розыск объявлен экс-генерал СБУ

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Шевченковский райсуд Киева разрешил начать специальное досудебное расследование в отношении бывшего генерала Службы безопасности Украины. Также экс-генерал спецслужбы объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В  ГПУ отмечают, что Главное следственное управление СБУ ведет расследование в отношении «гражданина Украины, бывшего генерала Службы безопасности Украины, который, действуя по предварительному сговору с группой лиц, распространил с использованием средств массовой информации материалы с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти».

Его действия квалифицированы по ст.109 Уголовного кодекса. Фамилия генерала или какие-либо другие данные о нем ГПУ не сообщает.

Напомним, силовики задержали киллера, который убил майора в Ровно по заказу ФСБ.

Taras Leontyan

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