Жительница Николаева заказала шубу через интернет и наткнулась на мошенника

В Николаеве 33-летняя женщина стала жертвой мошенника, когда заказала шубу через интернет.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По словам женщины, в социальной сети она нашла объявление о продаже шубы из меха кролика по приемлемой цене.

«Женщина позвонила по указанному в объявлении номеру, обсудила условия продажи и перевела на указанный банковский счет 3,5 тысячи гривен. В дальнейшем, ни денег, ни шубы она не получила, а интернет-страница продавца исчезла», - рассказали в полиции.

Аналогичным образом потеряла свои деньги 35-летняя женщина, которая заказала через сайт купли-продажи автомобиль «ВАЗ». Она перечислила на карточку мошенника 1 тысячу гривен, после чего номер телефона афериста отключился от сети.

На уловку интернет-мошенников попалась и 32-летняя жительница Корабельного района. Заказав в интернете офисное кресло, она перечислила 2 тысячи 580 гривен предоплаты, но так заказ и не получила. А 22-летний николаевец потерял 8 тысяч гривен, перечислив аферистам залог за автомобиль, который он заказал на одном из сайтов.

Кроме того, в Березанке мужчина заказал через интернет шины и заплатил 6 тысяч 109 гривен продавцу, который оказался аферистов. Своего товара мужчина так и не дождался. Аналогичный случай произошел с 42-летним мужчиной, который пытался приобрести с помощью всемирной сети скутер и лишился 3,5 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Николаева продавала через интернет свадебное платье и с ее счета похитили деньги.