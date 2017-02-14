Подозреваемый в теракте в ночном клубе Стамбула рассказал, что его толкнуло на массовое убийство

Подозреваемый в расстреле посетителей стамбульского ночного клуба «Reina» в новогоднюю ночь узбек Абдулкадыр Машарипов требует для себя высшей меры наказания, однако не раскаивается в массовом убийстве.

Об этом сообщает «LIGA.net» со ссылкой на турецкое агентство «Hurriyet».

По словам боевика, «было бы хорошо, если бы присудили смертную казнь». Террорист утверждает, что целью нападения на клуб была «месть христианам».

- Я хотел напасть на христиан, чтобы отомстить за их деяния по всему миру. Моей целью было убийство христиан. Абу-Шихад из Сирии в переписке сказал мне совершить атаку в районе Таксим, заявив, что «христиане собираются в районе Таксим», - рассказал он.

Террорист после совершения атаки на ночной клуб собирался покончить с собой, пишет издание со ссылкой на его же слова.

- Когда у меня закончились патроны, я бросил две светошумовые гранаты. Третью я положил рядом со своим лицом, чтобы свести счеты с жизнью, но не погиб. Я выжил, но в клуб «Reina» я зашел, чтобы там умереть, - отметил джихадист, добавив, что ничуть не сожалеет о содеянном. - Я отомстил, - резюмировал он.

В ночь на 1 января 2017 года Абдулкадыр Машарипов расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба «Reina», которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек, 69 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка Исламское государство. 17 января стало известно о задержании Машарипова. Считается, что он приехал в Турцию нелегально в прошлом январе, до этого пройдя подготовку в Афганистане и Пакистане. На допросе признавший вину Машарипов заявил, что собирался устроить теракт не в клубе, а на Таксиме – главной площади Стамбула.