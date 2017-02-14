Николаевский облсовет планирует обратиться в Кабмин, чтобы отсрочить создание госпитальных округов

Николай Лучный Депутаты Николаевского областного совета хотят обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой отсрочить создание госпитальных округов в области.

Соответствующее обращение рассмотрели в понедельник, 13 февраля, в ходе очередного заседания постоянной профильной депутатской комиссии по вопросам социальной политики, охраны здоровья, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма Николаевского областного совета.

«На сегодня Министерством здравоохранения Украины не утверждено примерное положение о госпитальном округе и не приняты нормативно-правовые акты, следовательно, структура госпитальных округов с распределением учреждений здравоохранения в соответствии с уровнями оказания медицинской помощи населению не определена. После утверждения соответствующего положения и принятия нормативно-правовых актов управлением здравоохранения будет проработан вопрос по формированию госпитальных округов. С целью урегулирования проблемных вопросов и недопущения социальной напряженности предлагаем рассмотреть возможность отсрочки создания госпитальных округов в Николаевской области до принятия Министерством здравоохранения Украины примерного положения о госпитальном округе и нормативно-правовых актов, регулирующих этот вопрос», - говорится в соответствующем обращении.

Данное обращение планируется вынести на рассмотрение сессии облсовета, которая предварительно запланирована на 23 февраля.

Стоит отметить, что в ходе комиссии присутствующая на заседании депутат Татьяна Демченко заявила, что за такое обращение она голосовать не будет, призвав коллег более жестко высказать свою позицию против создания госпитальных округов.

- 70% текста написано: «ой ля-ля, как все хорошо», и только 30% написано, что мы не соглашаемся. А в остальном написано как мы «хорошо работали, чтобы подерибанить наши лечебные учреждения и создать 4 госпитальных округа», - заявила Демченко. - В создании госпитальных округов я вижу большой и жирный крест на всей медицине нашей области!... Мое предложение по обращению – высказать позицию облсовета, что депутаты категорически против создания госпитальных округов!

Татьяна Демченко Виталий Киндратив

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сказала, что есть соответствующее постановление Кабмина, которое обязательное для выполнения. Такую же позицию занял и заместитель губернатора Николаевской области Виталий Киндратив.

- Есть решение Кабинета министров, и мы его будем интегрировать в область, - заявил он.

Глава профильной комиссии депутат Николай Лучный заявил, что сам «по правде говоря», против создания госпитальных округов, но инициировать изменение формулировок в обращении не стал. В связи с чем Демченко заявила, что он «подтанцовывает» тем, кто эту губительную реформу продвигает.

В итоге, когда вопрос о вынесении на сессию обращения был поставлен на голосование, члены комиссии его поддержали.