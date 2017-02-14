В Николаеве обокрали две «Toyota», три «ВАЗа», «Chevrolet» и «Славуту»

В разных районах Николаева произошло еще семь краж из автомобилей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Центральном районе в ночь на 10 февраля в автомобиле «Toyota», оставленном возле дома №177 по проспекту Центральному, неизвестные разбили стекло и похитили из салона наручные часы. Нанесенный материальный ущерб оценили в 20 тысяч гривен. А вечером 12 февраля в районе перекрестка улиц Потемкинская и Соборная из салона «Toyota» похитили 5,5 тысяч гривен, 50 долларов США и травматический пистолет. В ночь на 11 февраля злоумышленники украли регистратор и навигатор из «Славуты», припаркованной на улице Садовой.

В Корабельном районе неизвестные украли аккумуляторы из «ВАЗ-2106», «Chevrolet» и «ВАЗ-2101», которые находились у домов по улицам Олега Ольжича и проспекту Корабелов. Также аккумулятор похитили из автомобиля «ВАЗ-2106», оставленного в Заводском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине злоумышленники угнали, разобрали и сожгли автомобиль.