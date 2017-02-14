На границе с Россией задержали раритетный автомобиль «Buick Century», находившийся в угоне

В Харьковской области, на границе с Россией 13 февраля задержали раритетный автомобиль «Buick Century» 1961 года выпуска, который находился в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Автомобиль прибыл в пункт пропуска «Гоптовка» около 20:00 из России. За его рулем был 35-летний житель Киевщины.

«Во время проверки транспортного средства пограничники установили, что авто находится в розыске как похищенное. В дальнейшем пограничники также выяснили, что документы на раритетную машину были изготовлены специально для ее незаконного перемещения, а номера были с другого транспортного средства, зарегистрированного на территории Донецкой области», - отмечается в сообщении.

Автомобиль для дальнейшей проверки передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине СБУ задержала контрабандиста, пытавшегося вывезти из Украины меч ХIV века и старинные монеты.