В Малайзии убили брата диктатора КНДР – ему набросили на голову платок, пропитанный ядом

В Малайзии был убит Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на южнокорейское агентство «Yonhap».

По одним данным Ким Чон Нама убили в аэропорту две женщины с «отравленными иглами». Предполагается, что женщины работают на северокорейские спецслужбы. Подозреваемым удалось скрыться. В малайзийской полиции сначала сообщили, что гражданин КНДР умер по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу.

Затем полиция Малайзии подтвердила сообщения об убийстве Ким Чон Нама. В полиции рассказали, что неизвестная женщина подошла к Ким Чон Наму в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура и набросила ему наголову платок, пропитанный какой-то жидкостью. Брат северокорейского лидера почувствовал жжение в глазах. Ему попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу. По дороге Ким Чон Нам умер.

Ким Чон Нам – старший брат Ким Чен Ына, внебрачный сын покойного лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Он живет заграницей и не занимает никаких постов в руководстве КНДР.