Трое николаевцев пытались похитить со склада металлоизделия, но не успели

В Николаеве 13 февраля патрульные «на горячем» задержали воров, пытавшихся обокрасть склад в Корабельном районе.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Сообщение о краже по улице 295-й Стрелковой Дивизии патрульные получили около 18:00. Инспекторы отправились на место происшествия, где их встретил арендатор склада. Он рассказал, что пришел вечером на склад и обнаружил разбитое окно. После этого мужчина заметил свет фонариков на втором этаже.

«Патрульные вместе с арендатором вошли в склад. Там они застали трех неизвестных, которые повреждали и складывали металлические изделия. Увидев патрульных, преступники попытались спорить, но быстро оказались в наручниках», - рассказали в пресс-службе.

Позже инспекторы установили, что все трое грабителей в возрасте от 27 до 39 лет являются жителями Корабельного района. Они сознались, что проникли на склад с целью хищения металлических изделий. На место происшествия патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции.

Напомним, что ранее в Корабельном районе города Николаева патрульные полицейские оперативно задержали злоумышленника, который за пару часов совершил кражу и ограбление.