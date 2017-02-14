«За неделю заболели 1800 детей», - вице-мэр Николаева о причинах карантина в школах

Евгений Шевченко В школах Николаева продлили карантин из-за высокой заболеваемости детей на прошедшей неделе.

Об этом заявил заместитель мэра Николаева Евгений Шевченко, передает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

- В понедельник, 13 февраля, мы оценили ситуацию, связались с родительскими комитетами, администрациями школ, получили статистику от управления здравоохранения. По данным горздрава, за прошедшую неделю заболели 1800 детей, повысилось количество госпитализаций детского населения. По этой причине 13 февраля мэр подписал распоряжение о продлении временных «каникул» до конца текущей недели. Хочу подчеркнуть, что у управления образования есть полное финансирование на отопление учебных учреждений и обеспечение школьников питанием. Весенние каникулы пройдут по утвержденному ранее графику. Решение о приостановлении учебного процесса – вынужденная мера, на которую мы идем ради здоровья наших детей, - сказал Шевченко.

Он напомнил, что временные «каникулы» для школьников были объявлены еще 8 февраля, что было связано и с погодными условиями, и с тем, что в 41 городской школе порядка 20% детей не посещали уроки.

При этом Шевченко уточнил, что в городе эпидемиологический порог действительно не превышен, а вот заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей, напротив, за последнее время резко возросла, поэтому были приняты соответствующие меры.