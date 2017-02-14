В Николаеве компания подростков ограбила школьника – среди подозреваемых девочки возрастом 12 и 13 лет

В Николаеве патрульные задержали компанию подростков, подозреваемых в ограблении 16-летнего парня.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 18:00 патрульные получили сообщение об ограблении на улице 3-я Слободская. На месте происшествия их ждал 16-летний парень с отцом.

«Парень рассказал, что 10 минут назад, когда он уже подходил к своему дому, его встретили три парня и две девочки. Один из них потребовал деньги, а другой отобрал у парня «Apple iPhone 5». Вместе с парнем и его отцом полицейские направились на поиски злоумышленников. Вблизи ломбарда на 3-й Слободской патрульные заметили похожих по описанию подростков. Те при приближении правоохранителей хотели убежать, но им это сделать не удалось. Подозреваемыми оказались два парня (16 и 18 лет) и две девушки (12 и 13 лет)», - отмечено в сообщении.

Пострадавший парень сразу заверил, что именно эта компания подростков отобрала у него мобильный. Задержанные признались в преступлении и рассказали, что с ними был еще один подросток, который и отобрал телефон. Всех подозреваемых доставили в отдел полиции.

Напомним, ранее полиция закрыла дело об изнасиловании школьницы в Николаеве, поскольку ее мать не давала проводить следственные действия.