Прокуратура судится с сельсоветом Коблево, незаконно отдавшим в частные руки земель на 4,6 миллиона

В 2015 году Коблевский сельский совет своими решениями незаконно предоставил в частную собственность граждан четыре земельных участка лесного фонда в Коблево общей площадью 6 гектаров и стоимостью 4,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Земельные участки выделяли «для ведения личного сельского хозяйства».

«В то же время участки расположены в рекреационно-курортной зоне в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря и находились в постоянном пользовании государственного лесохозяйственного предприятия. В соответствии с требованиями законодательства указанные территории должны находиться исключительно в государственной собственности, они предназначены для удовлетворения рекреационных потребностей граждан и их свободного доступа к побережью», - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура области направила в Березанский райсуд 4 иска об отмене незаконных решений Коблевского сельсовета и признании недействительными государственных актов на право собственности на земельные участки, истребовании этих участков в собственность государства.

Кроме того, 14 февраля в Новоодесском районе прокуратура сообщила руководителю сельхозпредприятия о подозрении в самовольном занятии земельного участка государственной собственности площадью более 260 гектаров. Расследуется уголовное производство, начатое по части 1 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины.

«В течение 2015-2016 годов указанное лицо, действуя вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, согласно которому право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды возникают с момента государственной регистрации этих прав, самовольно заняло земельные участки площадью более 260 га. Как следствие, указанными противоправными действиями государству нанесен ущерб размером 324 тысячи гривен», - пояснили в прокуратуре.

Напомним, что ранее прокуратура завела дела на чиновников, незаконно отдавших в частные руки 5 участков в Коблево.