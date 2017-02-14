В Николаеве будут судить двух патрульных, вымогавших у водителя $300 за возврат автомобиля

Военная прокуратура Николаевского гарнизона направила в Центральный районный суд обвинительный акт в отношении двух офицеров Управления патрульной полиции Николаева, которые обвиняются в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Справа - Денис Фурзенко Справа - Александр Чумаченко

Напомним, что 27 ноября 2016 года в Николаеве задержали при получении взятки двоих офицеров управления патрульной полиции Николаева - лейтенанта Александра Чумаченко и старшего лейтенанта Дениса Фурзенко. Впоследствии Фурзенко заплатил 120 тысяч гривен залога и вышел из-под стражи, а Чумаченко находится под домашним арестом.

«При возврате необоснованно изъятого в конце ноября 2016 года у гражданина В. автомобиля «BMW 318» лейтенант полиции Ч. и старший лейтенант полиции Ф. требовали неправомерную выгоду в сумме 300 долларов США. Патрульных полицейских задержали во время передачи изъятого автомобиля, технического паспорта и получения второй части неправомерной выгоды», - отмечено в сообщении.

Патрульных подозревают в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды»).