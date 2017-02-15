Обнародовано новое видео расстрелов на Институтской

В деле о расстрелах на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014года появилось новое видео. Его суду предоставили представители потерпевших.

Как сообщает "Громадське", 14 февраля видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева, его приобщили к делу.

На кадрах, которые вероятно, снимались из гостиницы "Украина", видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами.

На видео можно разглядеть вспышки и пороховые газы из-за баррикады - огонь ведут лица в черной форме - и одновременно протестующих, которые падают от ранений на Институтской.

Именно за эти баррикады отходили и находились длительное время, в частности, лица в форме спецподразделения "Беркут".

Авторы видео пока неизвестны. По словам представителей потерпевших, видео поступило на почту одному из них.

По мнению прокурора Департамента спецрасследований ГПУ Романа Псюка, эти кадры свидетельствуют о том, что наступления со стороны протестующих не было. Целью было поджечь шины и создать дымовую завесу.

В свою очередь, адвокат экс-бойцов "Беркута" Маринченко и Аброськина Александр Горошинский считает, что видео не предоставляет новой информации.

"Давайте не говорить того, чего нет. Надо дождаться экспертизы по баллистике", - сказал он.

Горошинский также считает, что на суд оказывается давление.

Как известно, на скамье подсудимых по делу о расстрелах на Майдане сегодня лишь 5 экс-бойцов киевского "Беркута". 21 подозреваемый находится в розыске.

Как сообщают в ГПУ, 13 "беркутовцев" получили гражданство РФ, еще двое вид на жительство.

Напомним, 48 человек погибли в результате расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года. 80 человек получили ранения именно от обстрелов со стороны "Беркута".

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).